Braccianti arsi vivi, Schlein: "Sequestro preventivo per aziende che impiegano vittime caporalato"

"Bisognerebbe rafforzare la legge sul caporalato, la legge 199, non soltanto mettendo più risorse, assicurando che sia attuata fino in fondo, ma anche prevedendo il sequestro preventivo delle aziende che impiegano lavoratori sfruttati e vittime di caporalato". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, a margine della manifestazione ad Amendolara, in provincia di Cosenza, organizzata da Cgil e Flai Cgil dopo la strage dei braccianti. "Bisogna rafforzare la tutela delle vittime che denunciano, con percorsi chiari, con soluzioni abitative, una casa, con formazione, con assistenza legale, con assistenza sanitaria e psicologica", ha aggiunto. Secondo Schlein, "non si può più parlare soltanto di caporalato, c'è da parlare del padronato, perché spesso, vedremo le indagini che cosa faranno emergere, ci sono dietro delle responsabilità, oltre a quelle delle due persone che sono state già fermate e che devono affrontare la giustizia. Parlare di padronato vuol dire guardare anche alle responsabilità delle connivenze delle aziende che impiegano lavoratori sfruttati e vittime di caporalato", ha sottolineato.