Bacoli, donna perseguitata e vessata dall'ex marito per due anni: arrestato per stalking

Urla, offese, minacce. Ma soprattutto appostamenti e aggressioni. È l'inferno che ha subito per due anni una donna 44enne di Bacoli, nel Napoletano, che dal momento della separazione dall'ex marito è stata perseguitata dall'uomo. Ora lui è finito in manette con le accuse di atti persecutori, maltrattamenti in famiglia, rapina impropria, lesioni personali e violenza privata. A incastrare l'uomo le telecamere di videosorveglianza, che hanno immortalato l'ultimo episodio.