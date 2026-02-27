Bacoli, donna perseguitata e vessata dall'ex marito per due anni: arrestato per stalking
L'uomo è accusato di stalking, maltrattamenti, rapina impropria, lesioni personali e violenza privata
Urla, offese, minacce. Ma soprattutto appostamenti e aggressioni. È l'inferno che ha subito per due anni una donna 44enne di Bacoli, nel Napoletano, che dal momento della separazione dall'ex marito è stata perseguitata dall'uomo. Ora lui è finito in manette con le accuse di atti persecutori, maltrattamenti in famiglia, rapina impropria, lesioni personali e violenza privata. A incastrare l'uomo le telecamere di videosorveglianza, che hanno immortalato l'ultimo episodio.
L'ultimo episodio
Nel corso dei mesi, la donna ha sporto denuncia per quattro volte ma l'ex marito ha continuato indisturbato a perseguitarla. Fino a giovedì 26 febbraio, dopo che la donna ha accompagnato una sua amica all'ospedale di Pozzuoli per una visita. La 44enne si è recata al porto di Baia per fare due passi, ma è seguita dalla station wagon nera dell'ex marito. L'uomo, dopo aver parcheggiato, è rimasto in attesa finché la donna non è ritornata in auto.
L'aggressione e la fuga
Lì l'ha afferrata e le ha strappato il cellulare di mano, senza riuscire ad impedirne la fuga. La 44enne corre nella vicina caserma della capitaneria di porto, dove viene ospitata dai militari mentre il 43enne urla da dietro la recinzione. Rintracciato in casa sua, l'uomo è stato arrestato in flagranza differita.