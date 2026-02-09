Assalto a portavalori nel Salento, le immagini della cattura di uno dei due banditi
Dopo il colpo da film sulla Brindisi-Lecce, l'inseguimento e poi il fermo di due dei malviventi che hanno fatto esplodere il blindato
Le immagini girate dall'alto da un elicottero dei carabinieri riprendono la cattura di uno dei due malviventi che lunedì mattina avrebbe tentato di assaltare un furgone portavalori tra Brindisi e Lecce. Degli otto componenti della banda, due uomini - originari della provincia di Foggia - sono stati fermati dalle forze dell'ordine e portati in caserma. Si cercano ancora gli altri complici che, armati di Kalashnikov, hanno cercato di portare a casa il bottino del blindato. Invano.