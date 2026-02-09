Assalto a portavalori nel Salento, le immagini della cattura di uno dei due banditi

Le immagini girate dall'alto da un elicottero dei carabinieri riprendono la cattura di uno dei due malviventi che lunedì mattina avrebbe tentato di assaltare un furgone portavalori tra Brindisi e Lecce. Degli otto componenti della banda, due uomini - originari della provincia di Foggia - sono stati fermati dalle forze dell'ordine e portati in caserma. Si cercano ancora gli altri complici che, armati di Kalashnikov, hanno cercato di portare a casa il bottino del blindato. Invano.