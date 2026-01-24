Askatasuna si prepara agli scontri: il kit diffuso sui social
A pochi giorni dalla manifestazione nazionale del 31 gennaio, sui social circolano materiali che vanno ben oltre il semplice invito a scendere in piazzadi Alessio Fusco
Non è solo una manifestazione, ma una piazza preparata nei dettagli. Il 31 gennaio Torino diventa il punto di partenza della mobilitazione contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna, accompagnata dal lancio della campagna «Come prepararsi alla piazza?». Sui social circolano indicazioni per un «kit medico personale» a supporto dei manifestanti, ma anche materiali pensati per affrontare scontri con le forze dell’ordine: mascherine, antiacido contro i lacrimogeni, spray, garze e bende.