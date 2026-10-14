Assaltano il caveau di un'azienda orafa ad Arezzo: 8 persone in manette

L'assalto alla camera blindata è scattato intorno alle 4 di questa notte. Per ostacolare l'arrivo delle pattuglie, i responsabili avevano bloccato la via dove ha sede l'azienda, facendo cadere sulla carreggiata un albero che avevano tagliato. A questo si aggiungevano due veicoli incendiati, rubati poco prima a una vicina società, e alcune pedane di legno date alle fiamme. Un terzo mezzo, sottratto a un'impresa che commercializza gas tecnici per uso industriale e alimentare, sarebbe stato invece utilizzato per abbattere il cancello d'ingresso della ditta orafa, già finita in passato nel mirino dei ladri. L'obiettivo era raggiungere il caveau, ma l'intervento tempestivo delle forze dell'ordine ha impedito al commando di portare a termine il colpo.