Ardea (Roma), sequestrati 102 kg di papaveri d'oppio

Alla vista della pattuglia i quattro hanno tentato di allontanarsi a piedi, ma sono stati bloccati. Nella successiva perquisizione dei veicoli sono stati trovati i 102 chilogrammi di oppio essiccati, suddivisi in 1.018 sacchetti, ritenuti destinati allo spaccio. I quattro arrestati, cittadini di origine indiana di età compresa tra 22 e 40 anni, sono stati portati nel carcere di Velletri a disposizione dell'Autorità giudiziaria. Sotto sequestro anche i due furgoni utilizzati per il trasporto della droga.