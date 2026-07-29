Ardea (Roma), sequestrati 102 kg di papaveri d'oppio

Operazione antidroga ad Ardea (Roma), dove i carabinieri della stazione di Marina Tor San Lorenzo hanno sequestrato 102 chilogrammi di papaveri di oppio essiccati e arrestato quattro uomini per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
L'operazione antidroga
L'operazione è scattata durante un servizio di controllo del territorio, quando i militari hanno notato due furgoni parcheggiati in modo sospetto lungo una strada, accanto ai quali si trovavano quattro uomini.
Alla vista della pattuglia i quattro hanno tentato di allontanarsi a piedi, ma sono stati bloccati. Nella successiva perquisizione dei veicoli sono stati trovati i 102 chilogrammi di oppio essiccati, suddivisi in 1.018 sacchetti, ritenuti destinati allo spaccio. I quattro arrestati, cittadini di origine indiana di età compresa tra 22 e 40 anni, sono stati portati nel carcere di Velletri a disposizione dell'Autorità giudiziaria. Sotto sequestro anche i due furgoni utilizzati per il trasporto della droga.