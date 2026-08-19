Antonello da Messina, la telefonata al 112 della donna che ha trovato due delle tavole rubate

È stato diffuso l'audio della telefonata al 112 della donna che ha trovato per strada due delle tavole di Antonello da Messina rubate dal museo Accascina. Ad allertare le forze dell'ordine è stata Elisabetta Bonfato. "Le opere le ho riconosciute all'istante perché faccio l'insegnante e avevo visitato il Museo più volte. Le avevo già viste. Anche mia figlia, che è una studentessa, ha confermato che le sembravano le opere di Antonello da Messina. Così abbiamo chiamato subito le forze dell'ordine". "Eravamo allibite perché abbiamo capito si potesse trattare di un furto e avevamo compreso di essere state le prime a trovarle" racconta la donna. Il colpo è andato a segno poco prima delle 22 del 15 agosto, quando alcuni malviventi, con il volto coperto da caschi, sono riusciti a introdursi nel museo trafugando sei opere del celebre artista rinascimentale. "Auspico che i pezzi rubati siano ritrovati al più presto" ha concluso la donna.