Cronaca
I punti non chiariti

Annabella Martinelli suicida, i misteri delle due pizze e della bici legata

Trovata ieri da una passante, la 22enne aveva scritto dei biglietti in cui annunciava le sue intenzioni. Ma rimangono dei punti oscuri

di Alessandro Ongarato
16 Gen 2026 - 12:25
01:21 

Si sarebbe tolta la vita il 6 gennaio, giorno della sua scomparsa la 22enne Annabella, ritrovata ieri senza vita in un boschetto vicino a Teolo, sui Colli Euganei. Rimane però il mistero sulle due pizze acquistate poco prima di sparire nel nulla. 

padova
video evidenza

