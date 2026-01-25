Anguillara, i vicini dei genitori di Carlomagno: "Distrutta una vita di sacrifici"

"Non riesco a capire il perché di questa tragedia. Io passavo dei lavori a loro, collaboravamo. Una vita di sacrifici, hanno fatto, poi tutto è andato distrutto". La decisione maturata insieme, il biglietto scritto per dire addio al figlio minore e spiegare il motivo del loro gesto. Una sola corda per uccidersi, nella casa di una vita. Non hanno retto al dolore e alla vergogna Pasquale e Maria, i genitori di Claudio Carlomagno, il 41 enne in carcere a a Civitavecchia, reo confesso di aver ammazzato la moglie Federica