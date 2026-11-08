"Chi spara alla professoressa vince le carte pokemon": la chat shock a Roma

Dopo mesi, dunque, nello stesso istituto spuntano le conversazioni online tra studenti a sfondo violento. A segnalare il caso è stato un genitore che, spaventato, ha iniziato a far girare la notizia all'interno dei comitati di quartiere e sui social per invitare le famiglie a controllare i gruppi social dei figli e a parlarne con loro. Nel messaggio viene riportato pure il testo della minaccia comparsa nel gruppo "assenza di massa", ovvero: "Chi spara alla professoressa riceve un mazzo di carte pokemon in regalo". Nella segnalazione, il genitore scrive: "Nella classe di mio figlio, scuola Verga, prima media, alcuni ragazzi sono stati aggiunti a loro insaputa al gruppo "assenza di massa", all'interno del quale erano stati pubblicati messaggi inappropriati". A questo punto, cita il passaggio più grave, quello relativo alle carte pokemon e allo sparo alla prof.