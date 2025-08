West Nile, in tutta Italia casi quasi triplicati in una settimana

In tutta Italia i casi sono quasi triplicati in una settimana: da 32 a 89, secondo l’ultimo bollettino dell’Istituto Superiore di Sanità. Le vittime da inizio anno salgono a nove, tutte persone fragili o con patologie pregresse. Il virus è stato rilevato anche in Puglia, anche se - spiegano gli esperti - nella stragrande maggioranza dei casi l'agente patogeno che si trasmette con la puntura di uno specifico tipo di zanzara, non dà sintomi, o si presenta in forma molto lieve. chi ha soggiornato nelle 31 province considerate a rischio dovrà attendere 28 giorni prima di donare sangue, oppure sottoporsi prima a un test.