West Nile, il virus colpisce anche il Nord

Salgono ancora i contagi da West Nile, il virus che - con almeno 145 casi accertati e 12 decessi - si sta diffondendo nelle regioni italiane. Dopo Lazio e Campania - dove i contagi registrati sono, rispettivamente, 93 e 24 - il virus ha colpito anche il Nord: tre i casi in Lombardia, quattordici in Veneto, quattro in Piemonte ed Emilia Romagna. Il virus si trasmette attraverso punture di zanzare infette, anche quelle più comuni. Il ministro della Salute Orazio Schillaci - in un'informativa alla commissione sanità del Senato - invita alla cautela e rassicura: "La situazione è sotto controllo, costantemente monitorata e in linea con gli anni precedenti". Tra i casi registrati dall'inizio dell'anno, 59 si sono manifestati nella forma neuro invasiva, la più grave. dieci persone asintomatiche sono state individuate perché donatori di sangue. Gli anziani sono tra le persone più a rischio.