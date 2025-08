West Nile, il ministro Schillaci: "145 i contagiati in Italia"

Assicura la massima attenzione e trasparenza sulla diffusione del virus West Nile in Italia il ministro della salute Orazio Schillaci, che ha riferito alla commissione affari sociali del Senato sulle misure di prevenzione e contrasto. In sette giorni, secondo il rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità, i casi sono triplicati: 145 i contagiati in tutta Italia, 13 le vittime da inizio anno. Tre soltanto nella giornata di ieri.