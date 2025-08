West Nile, ammalata nel 2023 e guarita: "Due anni da incubo"

La puntura di una zanzara, due anni fa. E l'infezione da virus West Nile. Da allora la vita di Ivana Brambilla è non è più stata la stessa. Perché l'agente patogeno che sta registrando ogni giorno nuovi contagi in Italia e che ha già provocato ufficialmente 12 decessi, in altri casi estremamente rari può avere conseguenze devastanti. "Non riuscivo più a reggermi in piedi, a comandare gli arti e questo vomito così insistente. Mia figlia mi ha portato al pronto soccorso, hanno cominciato a farmi tutti gli esami di routine ed è saltato fuori che era stata un’infezione della West Nile".