Vittorio Feltri mette in fuga giovani che stavano per aggredirlo

Abituato a colpir di penna, stavolta Vittorio Feltri - classe 1943 - ha usato il pugno. Un diretto in faccia che ha messo in fuga i giovani che, in pieno giorno, stavano per aggredirlo con uno spray urticante. Ha reagito da par suo il grintoso direttore, lasciando di stucco i due ragazzi che lo credevano facile preda. E così stavolta a far notizia è lui che, con la sua scattante reazione, ha subito fatto il giro del Web.