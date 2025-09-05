Viterbo, arrestati altri cinque uomini"in un b&b

Nella provincia di Viterbo la tensione è ancora alta: prima l'arresto di due turchi a poche ore dall'inizio della festa di Santa Rosa. Poi altri cinque uomini della stessa nazionalità tra i 30 e i 40 anni fermati in un b&b in via Cavour a Montefiascone, ma poi rilasciati. Le indagini della Procura per fare chiarezza su quali fossero gli obiettivi dei due turchi trovati in possesso di diverse armi tra cui pistole e mitragliatrici continuano. Si cercano possibili complici. Ogni segnalazione viene presa in considerazione. Tanto che quando il titolare di una struttura ricettiva di Montefiascone dopo aver controllato i documenti dei suoi ospiti ha allertato la polizia, gli agenti sono subito arrivati sul posto. Hanno fermato cinque persone, tutte di nazionalità turca, che pero dopo alcuni accertamenti sono risultate regolari sul territorio nazionale. Tre con permesso di soggiorno. Due richiedenti asilo. Cosi sono stati rilasciati.