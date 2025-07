Virus West Nile, ecco come difendersi

Al 20 luglio sono 10 i casi confermati di infezione dal virus West Nile nell'uomo in Italia dall'inizio anno. I sintomi più comuni sono febbre, nausea e mal di testa. Possono apparire anche debolezza muscolare, disorientamento, tremori, disturbi alla vista e convulsioni. Non esistono vaccini né farmaci mirati. Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri (Fnomceo), spiega come difendersi.