Virus West Nile, altre tre vittime

Tre nuovi vittime, tutte ultraottantenni, per il virus West Nile nelle ultime ore. Nel milanese è deceduto un uomo di 85 anni con patologie pregresse. A Capua, nel Casertano, un pensionato di 83 e a Cori, in provincia di Latina un 85enne, anche lui con una serie di alte patologie. Le condizioni delle ultime due vittime si sono aggravate nel giro di pochi giorni. Sale così a 20 il numero delle morti per l'infezione del virus trasmesso dalle zanzare, anche quelle più comuni.