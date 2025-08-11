Logo Tgcom24
Virus West Nile, altre tre vittime

"Una mortalità che si attesta al 15 per cento, calcolata sulle forme neuro-invasive finora segnalate, secondo l'Istituto Superiore della Sanità

di Emanuela Vernetti
11 Ago 2025 - 20:32
Tre nuovi vittime, tutte ultraottantenni, per il virus West Nile nelle ultime ore. Nel milanese è deceduto un uomo di 85 anni con patologie pregresse. A Capua, nel Casertano, un pensionato di 83 e a Cori, in provincia di Latina un 85enne, anche lui con una serie di alte patologie. Le condizioni delle ultime due vittime si sono aggravate nel giro di pochi giorni. Sale così a 20 il numero delle morti per l'infezione del virus trasmesso dalle zanzare, anche quelle più comuni. 

