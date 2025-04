Violenze a Busto Arsizio (Varese) e Padova

Nelle stesse ore a Padova veniva arrestato per stupro un uomo di 36 anni. Kosovaro, irregolare in Italia, con diversi precedenti, aveva appena finito di scontare 10 mesi di carcere, ma nelle prime ore di libertà era riuscito ad attirare in una trappola una 37enne albanese. Con la scusa di dare alla donna notizie sul figlio in pericolo, l'aveva sequestrata in appartamento e ne aveva abusato per ore. La vittima è riuscita a liberarsi e scappare quando al telefono il figlio le ha detto di non correre alcun rischio.