Un violento temporale si è abbattuto domenica su Osimo, in provincia di Ancona, e sulle zone circostanti causando disagi significativi in tutta l’area. In appena 15 minuti, la città ha registrato 40 millimetri di pioggia, accompagnati da una forte grandinata che ha imbiancato campi, giardini e strade, trasformando il paesaggio in un’insolita scena invernale.