Villa Pamphili, la donna trovata morta è russa e si chiamava Anastasia Trofimova

Non aveva ancora 29 anni Anastasia la giovane russa trovata morta vicino alla figlia di pochi mesi a villa Pamphili. La piccola- Andromeda- era nata a Malta dove la madre aveva conosciuto il 46enne americano in carcere con l'accusa di omicidio. Francis Kauffman - con precedenti per maltrattamenti- girava con il falso nome di Ford. A marzo il trasferimento in Italia e il delitto.