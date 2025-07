Villa Pamphili, nuove verità dall'autopsia: Kaufmann avrebbe trascinato Anastasia viva tra i cespugli

Diverse ferite sulle gambe. Lacerazioni profonde causate, probabilmente, dalla vegetazione del parco e compatibili con un trascinamento del corpo che potrebbe essere avvenuto quando era ancora viva. Sono presenti sul cadavere della ventottenne Anastasia Trofimova - trovata senza vita a Villa Pamphili a Roma lo scorso 7 giugno, assieme alla figlia Andromeda di neanche un anno - e rafforzano l'ipotesi della procura, secondo cui il suo compagno Francis Kaufmann l'avrebbe uccisa prima di abbandonare il corpo vicino a un oleandro, coperto soltanto da un sacco nero. A scoprire i segni sulle gambe di Anastasia sono stati i medici legali, che stanno effettuando gli accertamenti scientifici per chiarire le cause della morte della donna, mentre non sembrano esserci dubbi sul fatto che la bambina sia morta soffocata. Sul corpicino sarebbero stati presenti anche alcuni lividi.