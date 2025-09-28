Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
ESPULSO DALL'ITALIA

Vicenza, la "zona rossa" salva una negoziante dallo stalker

Margherita Parolin aveva chiuso il negozio dopo che un uomo aveva preso di mira la sua attività commerciale. Ora è tornata la normalità

di Alessandro Ongarato
28 Set 2025 - 20:14
01:32 

La scorsa estate nel suo negozio, nel centro di Vicenza, Margherita Parolin aveva affisso un cartello: "Chiuso per paura". C'era un uomo di origine marocchina che aveva preso di mira la sua attività commerciale, tentando anche di aggredire la proprietaria. Impossibile liberarsi di lui: l'uomo aveva ricevuto un provvedimento di espulsione, ma dopo essere stato accompagnato al Cpr di Gradisca, in Friuli, passati due soli giorni è stato rimesso in libertà. Con il ritorno dell'uomo a Vicenza, l'incubo era ricominciato. Fino a quando, dopo l'introduzione della "zona rossa", lo stalker è stato finalmente fermato ed espulso dall'Italia.

vicenza
video tg

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri