Vicenza,"banditi assaltano la casa del fratello del consigliere veneto di Fdi

Cinque uomini sono stati messi in fuga dalla sorella di"Joe Formaggio, volto noto della politica veneta

di Chiara Ottaviani
29 Set 2025 - 13:11
Cinque uomini con i volti coperti in fuga, inseguiti a pochi metri dalla donna che hanno appena minacciato. È la sorella di Joe Formaggio, consigliere regionale e volto noto della politica veneta. Ha provato a fermarli da sola, mentre i banditi, armati di cacciavite, mettevano a segno un colpo nella casa di famiglia in pieno giorno ad Albettone, in provincia di Vicenza. I rapinatori hanno fatto irruzione intorno alle 13:30 nell'abitazione del fratello del consigliere, mentre i familiari si trovavano a lavoro nel ristorante di proprietà, a pochi passi dall’abitazione. A nulla è servito il tentativo della sorella dell’ex sindaco di fermare i banditi.

