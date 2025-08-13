Logo Tgcom24
da Via Selvanesco a Baranzate

Viaggio nei campi Rom del Milanese, tra quelli autorizzati e quelli abusivi

Reportage da via Selvanesco a San Donato: l'accoglienza in alcuni non è delle migliori

di Rossella Ivone
13 Ago 2025 - 20:31
02:01 

Sono cnque in tutto i campi rom di Milano. Quello di via Selvanesco è uno dei due non autorizzati. Nell'altro campo di Chiesa Rossa i residenti affermano di pagare, di non essere abusivi ma che entro il 30 settembre il villaggio dovrà essere sgomberato per motivi di ordine pubblico. All'estrema periferia nord della città, ecco il secondo dei campi abusivi, in via Monte Bisbino, al confine con Baranzate. Nei tre campi autorizzati, dove è possibile un sommario censimento, abitano circa 112 famiglie, 416 abitanti in tutto, la stragrande maggioranza ragazzini che passano le giornate tra panni stesi e camper. Nel reportage il viaggio in queste realtà.

