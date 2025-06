Venezia, ricorso contro il ticket d'accesso

Il contributo d'accesso per visitare Venezia nelle giornate più affollate della stagione estiva ha già fatto fruttare alle casse comunali oltre tre milioni e mezzo di euro. Una tassa che per gli attivisti della Federazione Sindacati Intercategoriali discrimina però sulla base della ricchezza. Ecco allora che alcuni associati, volutamente sprovvisti di prenotazione, si sono fatti multare per presentare così ricorso al giudice di pace, confidando che la Corte costituzionale possa successivamente esprimersi nel merito. A causa della cronica carenza di magistrati nell'ufficio del giudice di pace di Venezia tutto però è stato rinviato al 2029.