Cronaca
A Murano

Venezia, ragazzi giocano a calcio (in un'area vietata): multati

Il caso

di Paolo Brinis
21 Set 2025 - 14:03
01:29 

A Murano (Venezia), 14 ragazzi tra i 10 e i 14 anni hanno giocato a calcio in un'area vietata dal regolamento comunale. I carabinieri li hanno identificati e multati.

video tg

