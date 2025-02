Venezia assediata per Carnevale: "Ticket anche ai veneti"

Il primo weekend di Carnevale a Venezia ha fatto riaffiorare il problema del sovraffollamento turistico. Come mostrano diversi video condivisi sui social, alcune zone della città, come il ponte di Rialto, erano così affollate che i turisti si trovavano bloccati nei passaggi e nelle vie circostanti. La folla si è concentrata principalmente sul Canal Grande, in particolare per assistere alla sfilata della Pantegana che ha dato il via al Carnevale. Il biglietto d'ingresso per la città sarà introdotto a partire dal 18 aprile 2025. Si fa largo l’idea di far pagare il contributo d’accesso anche in questo periodo e di estenderlo a tutti, compresi i veneti.