Multe salate per chi corre troppo tra i canali a Venezia e nella in Laguna. Dalla mezzanotte e un minuto scatta il barcavelox, l’autovelox per le imbarcazioni. Attivate più di 50 telecamere. Per i trasgressori solo 2 km orari di tolleranza. In due mesi di sperimentazione rilevata una media di 150 infrazioni al giorno.