Cronaca
in nove mesi

Venezia, 130 borseggiatrici fermate: tutte a piede libero

Arrivano con gli autobus, derubano turisti e poi ostentano lussi tra ristoranti e hotel esclusivi, sapendo di non correre alcun rischio

di Gaia Padovan
19 Set 2025 - 19:51
01:38 

Giovani donne, quasi sempre minorenni, spesso incinte, messe in strada da malviventi dell’Europa dell’est con un unisco scopo: scippare senza mai essere arrestate. Il bottino ammonta a due o tremila euro a testa al giorno. E' il nuovo volto del borseggio a Venezia. Sono 130 le borseggiatrici fermate dalla locale di Venezia da inizio anno e sono tutte a piede libero. 

video tg

