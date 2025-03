Valanga sulle Dolomiti, sono due gli scialpinisti morti

Sono morti nella tarda serata di domenica due dei quattro scialpinisti travolti da una valanga sulle Dolomiti Bellunesi. La 40enne Elisa De Nardi e il 38enne Abel Ayala Anchundia, residenti nel Trevigiano, erano rimasti per due ore intrappolati sotto tre metri di neve. I soccorritori, anche con l'ausilio dell'unità cinofila, erano riusciti a rintracciarli e a trasportarli in ospedale ma per loro non c'è stato nulla da fare. Le vittime facevano parte di un gruppo che, intorno alle 13 di domenica, è stato sorpreso da una valanga che si è staccata sotto la Forcella Giau a 2.300 metri, vicino a Cortina d'Ampezzo (Belluno).