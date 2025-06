Val Gardena, il lago che scompare: la magia del Lech de Ciampedel

Il Lech de Ciampedel è un lago stagionale nascosto nella Vallunga, in Val Gardena: compare a inizio giugno grazie allo scioglimento delle nevi e sparisce dopo poche settimane. Le sue acque turchesi, incorniciate dalle Dolomiti, attirano ogni anno gardenesi e turisti che attendono il momento giusto per ammirarlo. La sua esistenza è legata al clima e alle precipitazioni: un’apparizione effimera che rende questo luogo ancora più affascinante e raro. Fotografarlo è difficile, ma per chi riesce a vederlo è un’esperienza indimenticabile.