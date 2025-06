Vacanze, stangata in arrivo

I dati appena diffusi dall'Istat lasciano presagire una stangata sui costi per le vacanze degli italiani. Da 559 euro a 761 euro in più per la famiglia tipo. Eppure gli aumenti appaiono del tutto ingiustificati. L'inflazione è sotto controllo all'1,7%, in leggero rialzo rispetto al mese precedente, ma pur sempre una delle più basse d'Europa.