Vacanze, prima domenica di agosto tra sole e traffico

Prima domenica di agosto con milioni di italiani, e stranieri, che hanno raggiunto le mete di mare e di montagna. Una passeggiata tra la storia delle città italiane, un'escursione in alta quota o un tuffo in acqua per sfuggire dal caldo. Un weekend all'insegna del relax con il sole che splende quasi ovunque. Ischia è stata presa d'assalto da migliaia di turisti arrivati per godersi il mare e la vista sul golfo di Napoli.