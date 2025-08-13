Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
IL PONTE DI FERRAGOSTO AVRà UN IMPATTO PIù CHE POSITIVO SUL TURISMO

Vacanze da un miliardo e 800 milioni per gli italiani

A dirlo è l'analisi del"Centro Studi Turistici di Firenze per Assoturismo Confesercenti, che sottolinea anche che l'88% delle camere disponibili online sia"già stato prenotato

di Erika Sita'
13 Ago 2025 - 13:28
01:26 

Il ponte di ferragosto avrà un impatto più che positivo sul turismo italiano. Nel nostro paese verranno spesi 1 miliardo e 800 milioni di euro nei tre giorni di vacanza che vanno dal 15 al 17, in cui si prevedono oltre 12 milioni di pernottamenti nelle strutture ricettive. A dirlo è l'analisi del Centro Studi Turistici di Firenze per Assoturismo Confesercenti, che sottolinea anche che l'88% delle camere disponibili online sia già stato prenotato. Le presenze a giugno sono aumentate un trend seguito ora dal pienone ferragostano. 

vacanze
ferragosto
video tg

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri