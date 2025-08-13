Vacanze da un miliardo e 800 milioni per gli italiani

Il ponte di ferragosto avrà un impatto più che positivo sul turismo italiano. Nel nostro paese verranno spesi 1 miliardo e 800 milioni di euro nei tre giorni di vacanza che vanno dal 15 al 17, in cui si prevedono oltre 12 milioni di pernottamenti nelle strutture ricettive. A dirlo è l'analisi del Centro Studi Turistici di Firenze per Assoturismo Confesercenti, che sottolinea anche che l'88% delle camere disponibili online sia già stato prenotato. Le presenze a giugno sono aumentate un trend seguito ora dal pienone ferragostano.