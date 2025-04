Una colonia di granchi giganti ai Fori imperiali | Gli esperti: "Potrebbero essere lì dall'antica Roma"

I granchi oggi vivono tra le canalette di scolo che consentono il deflusso delle acque verso i corsi sotterranei. Sono esposti a predatori, come corvi o gabbiani, e trascorrono le giornate negli anfratti naturali o nelle tane - spesso profonde - scavate nei condotti; aspettando il buio della notte per compiere escursioni alla ricerca di cibo, in particolare chiocciole e insetti.