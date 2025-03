Un francobollo per Marilena Grill

È a Marilena Grill, ausiliaria della Repubblica sociale italiana, violentata e uccisa nel maggio del 1945 a Torino dai partigiani quando aveva appena 16 anni, che il Ministero delle imprese e del made in Italy, insieme a Poste italiane, hanno voluto dedicare uno dei francobolli celebrativi dell'8 marzo, la festa della donna.

Scelta questa aspramente contestata dall'associazione nazionale partigiani, con parole sprezzanti: "Per fortuna i francobolli non si leccano più, ha commentato il presidente della sezione torinese dell'Anpi".