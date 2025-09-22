Un bar molisano: "Contro il caro caffè accettiamo il baratto"

"A chi porta i prodotti tipici della propria terra diamo in cambio cappuccino e cornetto", spiegano i titolaridi Dario Vito
Ida Di Ciacco è la titolare, insieme al marito Moreno Spada, di un bar in provincia di Isernia, in Molise. "Lavorando con mio marito, in una discussione sul caro prezzi, lui voleva abbassare il prezzo del caffè a 80 centesimi al banco. Io gli ho risposto: 'Eh sì... facciamo 50 se ti porti la tazzina da casa'". Detto, fatto. Il marito di Ida non se lo è fatto ripetere. E così, da un po' tempo, nel loro bar, i clienti che si portano il contenitore da casa e pagano il caffè soltanto 50 centesimi.
Ma c'è di più, perché i due titolari si sono inventati anche il "bar-atto", che consente ai clienti più affezionati di fare colazione gratis... a una condizione. "Tante persone, anziane, hanno cominciato a portarci i prodotti tipici delle proprie terre: uova, fagiolini, peperoni, tante cose. E noi in cambio diamo cappuccino e cornetto", spiegano i titolari.
