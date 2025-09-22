Un bar molisano: "Contro il caro caffè accettiamo il baratto"

Ida Di Ciacco è la titolare, insieme al marito Moreno Spada, di un bar in provincia di Isernia, in Molise. "Lavorando con mio marito, in una discussione sul caro prezzi, lui voleva abbassare il prezzo del caffè a 80 centesimi al banco. Io gli ho risposto: 'Eh sì... facciamo 50 se ti porti la tazzina da casa'". Detto, fatto. Il marito di Ida non se lo è fatto ripetere. E così, da un po' tempo, nel loro bar, i clienti che si portano il contenitore da casa e pagano il caffè soltanto 50 centesimi.