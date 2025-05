Ucciso da parcheggiatore abusivo a Catania, arrestato un 37enne

Accoltellato e ucciso a Catania da un parcheggiatore abusivo, al termine della giornata di lavoro in pasticceria. Salvo Re, 30 anni, padre di una bimba di 4 mesi, stava andando a prendere l'auto, posteggiata nei pressi del negozio quando per motivi ancora da chiarire, probabilmente un diverbio con l'aggressore, è stato colpito da diversi fendenti. Il giovane è riuscito a fare qualche passo e a chiedere aiuto ai colleghi. Ma le sue ferite erano troppo gravi. È morto poco dopo l'arrivo in ospedale.