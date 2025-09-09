Uccisione dell'orsa F36, a processo due cacciatori

Svolta nel caso dell'orsa F36. Saranno processati per uccisione di animale "per crudeltà e senza necessità", due dei quattro cacciatori indagati per l'abbattimento dell'animale avvenuto nel settembre 2023 a Sella Giudicarie, in provincia di Trento. Entrambi 70enni avrebbero sparato all'orsa con armi da caccia pur non sussistendo alcun pericolo per la propria incolumità, visto il comportamento pacifico dell'animale, colpevole soltanto di essere stata protagonista - assieme al suo cucciolo di otto mesi - di due incontri ravvicinati.