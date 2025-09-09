Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
A Trento

Uccisione dell'orsa F36, a processo due cacciatori

Avrebbero sparato all'animale"pur non sussistendo alcun pericolo per la propria incolumità

di Marco Graziano
09 Set 2025 - 13:08
01:27 

Svolta nel caso dell'orsa F36. Saranno processati per uccisione di animale "per crudeltà e senza necessità", due dei quattro cacciatori indagati per l'abbattimento dell'animale avvenuto nel settembre 2023 a Sella Giudicarie, in provincia di Trento. Entrambi 70enni avrebbero sparato all'orsa con armi da caccia pur non sussistendo alcun pericolo per la propria incolumità, visto il comportamento pacifico dell'animale, colpevole soltanto di essere stata protagonista - assieme al suo cucciolo di otto mesi - di due incontri ravvicinati. 

video tg

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri