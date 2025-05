Uccise il fidanzato a Padova, per la Cassazione il processo è da rifare

Condannata a 20 anni di carcere per avere accoltellato e ucciso il fidanzato, Mattia Caruso, ad Abamo Terme, in provincia di Padova, la Cassazione chiede ora un nuovo processo per Valentina Boscaro. Necessario valutare le provocazioni, scrive la Suprema Corte. "Lui mi picchiava e violentava", aveva dichiarato la donna. Toccherà alla Corte di Assise di appello di Venezia prendere in esame le attenuanti.