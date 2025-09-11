Logo Tgcom24
al grido di "Palestina libera"

Turisti ebrei aggrediti a Venezia

Prima gli slogan, poi le minacce, infine la violenza

di Alessandro Ongarato
11 Set 2025 - 19:12
01:30 

Una coppia di turisti, di religione ebraica - lui americano lei israeliana - in vacanza a Venezia sono stati aggrediti al grido di "Palestina libera" da una decina di magrebini. Prima gli slogan, poi le minacce, infine la violenza.

