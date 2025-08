Turisti cafoni, l'ultima bravata a Firenze

Si è arrampicato sul David di Michelangelo e poi ha immortalato la scena sui social. Da Firenze arriva l'ultima bravata dell'estate. Protagonista, ancora una volta, un turista che ha usato la statua (una copia dell'originale, che è conservata nella Galleria dell'Accademia) per farsi scattare una foto dagli amici. Purtroppo niente di nuovo: sempre a Firenze, un anno fa, una ragazza si era arrampicata sul Bacco del Giambologna mimando un atto sessuale. E quest'anno, a Treviso, un austriaco, per un selfie, si è accomodato su un'opera di Canova, la celebre Paolina Borghese, rompendole tre dita del piede. La mancanza di rispetto purtroppo non va mai in vacanza, anzi i cosiddetti turisti cafoni - che usano opere d'arte come sfondo per le loro bravate a favore di telecamera - sono in crescita.