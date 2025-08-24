Logo Tgcom24
Turiste francesi mangiano pizza e scappano senza pagare, beccate

La ristoratrice le ha raggiunte in albergo e ha mostrato il video che le incastra

di Alessio Campana
24 Ago 2025 - 19:58
01:32 

Sono fuggite dal ristorante senza pagare il conto, non prima, però, di aver consumato gli alcolici e le pizze che avevano ordinato. A rintracciarle, grazie al passaparola sui social, la proprietaria che ha deciso di rendere pubbliche le immagini delle due donne. Ecco nelle immagini le due turiste francesi, di circa quarant'anni, mentre si allontanano dal locale di Civitanova Marche dove avevano cenato. Le due ladre si guardano intorno, cercano il momento giusto per dileguarsi senza passare dalla cassa e poi - pur non avendo sborsato neanche uno dei quarantaquattro euro del conto - se ne vanno senza alcun rispetto di chi in quel ristorante ci lavora. Quindi la scelta della ristoratrice detective di pubblicare il video sui social.

