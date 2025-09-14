Turista milanese rapinata due volte in pochi minuti a Foggia

Due tentativi di furto in pochi minuti. Prima si avvicinano al cane, provano ad accarezzarlo, poi strappano lo zaino alla proprietaria che cade e viene trascinata per un paio di metri. Vittima una turista milanese che attendeva il treno alla stazione di Foggia. Qualche minuto prima la donna era stata avvicinata dai due - con la complicità di una terza persona - in una via adiacente alla stazione, dove le avevano rubato soldi e cellulare.

