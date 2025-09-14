Turista milanese rapinata due volte in pochi minuti a Foggia

Gli aggressori, due cittadini extracomunitari di 44 e 26 anni, sono stati fermati poco dopo dagli agenti della polizia ferroviaria"di Michela Pagano
Due tentativi di furto in pochi minuti. Prima si avvicinano al cane, provano ad accarezzarlo, poi strappano lo zaino alla proprietaria che cade e viene trascinata per un paio di metri. Vittima una turista milanese che attendeva il treno alla stazione di Foggia. Qualche minuto prima la donna era stata avvicinata dai due - con la complicità di una terza persona - in una via adiacente alla stazione, dove le avevano rubato soldi e cellulare.
