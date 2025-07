Turista ebreo aggredito, identificate tre persone

Identificate tre delle persone che hanno aggredito il turista francese con la kippah ebraica e suo figlio di 6 anni all'autogrill di Lainate a Nord di Milano lungo l'autostrada A8. Per loro l'accusa è di percosse, aggravate dall'odio razziale. Si tratterebbe di italiani residenti nell'hiterland originari del nord Africa. Non hanno precedenti e non risultano aver mai partecipato alle manifestazioni pro Palestina. Decisivi sono stati il filmato girato dalla vittima, le immagini dalle telecamere fisse dell'autogrill e le testimonianze. Altre identificazioni sono in corso. Gli aggressori non risultano far parte dello stesso gruppo familiare e non sembra che viaggiassero in comitiva.