Turismo montano, il sindaco di Asiago a Tgcom24: "Cresciuto del 39% di presenze"

Aumentano i vacanzieri che in estate preferiscono la montagna al mare. Ospite di Tgcom24, il sindaco di Asiago, Roberto Rigoni Stern, commenta la la nuova tendenza cominciata subito dopo la pandemia: "Negli ultimi 5 anni abbiamo registrato il + 39% di presenze". Il sindaco non nasconde che gli investimenti siano importante per continuare ad attrarre i villeggianti in futuro: "L’obiettivo a cui lavoriamo - ha evidenziato Rigoni Stern a Tgcom24 - è quello di attrarre i turisti anche in periodi di bassa stagione. Per fare questo è necessario investire su eventi e attività che possano rispondere alle esigenze di diverse tipologie di turismo”.