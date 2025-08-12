Trovato morto il bimbo di sei anni scomparso in spiaggia nel Veneziano

Nella notte tra lunedì e martedì 12 agosto, poco dopo le ore 3, i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno rinvenuto il corpo senza vita del bambino di sei anni disperso in mare a Cavallino-Treporti, nel Veneziano. Le ricerche erano scattate nel pomeriggio, quando la madre, non vedendolo rientrare all'ombrellone, aveva lanciato l'allarme. In poche ore, la tranquilla giornata di vacanza si è trasformata in una vasta operazione di soccorso, con motovedette, gommoni, elicotteri, sommozzatori, guardia costiera e un aereo ATR-42 "Manta". Sulla riva, turisti e bagnanti hanno formato una catena umana, unendosi agli sforzi delle squadre di emergenza nella speranza di riportare il piccolo a riva ancora in vita.