Troppe rette non saldate, scuola di Monfalcone toglie il tempo pieno

Su 350 famiglie ben 112, soprattutto straniere, la mensa non l'avevano nemmeno pagata, lasciando un debito da circa 35mila euro al Comunedi Alessandro Tallarida
Tra sconcerto e sconforto questo signore descrive il paradosso di Monfalcone, comune in provincia di Gorizia, dove il 30percento dei residenti è straniero, perlopiù originari del Bangladesh. Nelle scuole ci sono classi dove gli italiani sono ormai di fatto una sparuta minoranza.
Di fronte ad un dato del genere, l'istituto Duca D’Aosta di Monfalcone è corso ai ripari: ha aggiunto una sezione per ridurre il numero di alunni in aula e contemporaneamente ha tolto una classe a tempo pieno, una di quelle che consentono agli studenti di mangiare a scuola per poi trattenersi nel pomeriggio. Del resto su 350 famiglie ben 112, soprattutto straniere, la mensa non l'avevano nemmeno pagata, lasciando un debito da circa 35mila euro al Comune
