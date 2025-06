Trieste, sequestrata una discarica abusiva di 1.000 metri quadrati

I carabinieri della Stazione di San Dorligo della Valle e della Sezione Operativa della Compagnia di Trieste-Via Hermet, con l'ausilio dei colleghi del Nucleo Operativo Ecologico di Udine e del Nucleo Ispettorato Lavoro di Trieste, hanno effettuato un controllo all'interno di un'area di circa 1.000 mq, nel comune di San Dorligo della Valle in via Bagnoli, e in uso a un cittadino bosniaco classe 78.



A seguito di segnalazioni da parte di alcuni cittadini, vi era il forte sospetto della presenza di una presunta discarica abusiva di olii e componenti di veicoli che avrebbe comportato potenziale alterazione delle caratteristiche ambientali del suolo, sottosuolo e acque sotterranee, tale da rappresentare un potenziale rischio per la salute umana. Al momento dell'ispezione i sospetti sono stati confermati. All'interno di un'area interamente recintata, oltre a essere stato riscontrato un rudimentale prefabbricato presumibilmente utilizzato per lavori di meccanica, è stato infatti rinvenuto un ingente quantitativo di parti meccaniche, pneumatici, vernici, oli esausti nonché due targhe risultate da successivi accertamenti riconducibili a una autovettura oggetto di furto. All'interno dell'area sono stati rinvenuti una trentina di veicoli, alcuni privi di anche di targhe identificative ed alcuni in evidente stato di abbandono.